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«Карітас» закликає львів'ян допомогти здійснити дитячі мрії у День Святого Миколая

Дарина Смеречанська

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Вже четвертий рік поспіль «Карітас» Львова проводить акцію «Стань помічником святого Миколая». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Долучитись до акції може кожен. Дитячі листи до святого Миколая розміщуються на сторінці Благодійного Фонду «Карітас – Львів УГКЦ» у соціальній мережі Фейсбук. Потрібно зайти на цю сторінку і обрати вподобаний лист від дитини, позначивши його в коментарях.

Кожен, кому припав до душі обраний лист, зможе допомогти святому Миколаю здійснити дитячі мрії. До Карітасу надходять листи від діток з особливими потребами, учасників АТО, із сімей ВПО, багатодітних сімей, соціально вразливих, які опинились у складних життєвих обставинах.

Мета акції полягає у тому, щоб жодна дитина не залишилась без подарунка. До заходу активно долучаються волонтери соціального служіння осередків парафіяльного Карітасу, що діють у львівських парафіях.

Організатори запрошують львівську спільноту взяти активну участь у цій акції. За словами заступника директора Карітасу Львова Ольги Момот, бути чарівником надзвичайно легко. «Приєднуйтеся! Допоможіть здійснити маленькі мрії – запалити великі надії, зберегти в дитини бажання мріяти та втілити мрію в життя!», – зазначає вона.

 

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