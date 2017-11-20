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«Пізнай свободу! Захищай свободу! Твори свободу». У школах Львова проведуть урок з нагоди Дня Революції Гідності

Дарина Смеречанська

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Завтра, 21 листопада, о 13.00 год. у День Гідності та Свободи, у СЗШ № 27 м. Львова відбудеться заключний гала-концерт та нагородження переможців Мистецького фестиваль «Пам’ятаймо про наших героїв, що за волю поклали безцінне життя!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У СЗШ № 27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького другий рік поспіль відбуватиметься патріотичний мистецький фестиваль «Пам’ятаймо про наших героїв, що за волю поклали безцінне життя!». Цьогоріч активну участь у ньому взяли учні навчальних закладів Галицького та Франківського районів м. Львова.

Мета фестивалю – вшанування героїв Небесної Сотні та героїв АТО, виховання в учнівської молоді почуття високого патріотизму та національної свідомості.

Організаторами творчого фестивалю є відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та СЗШ № 27 м. Львова, у якій навчався герой Небесної Сотні Юрій Вербицький.

Впродовж 8 та 9 листопада 2017 року учні 1-11 класів шкіл Галицького та Франківського районів м. Львова на базі СЗШ № 27 м. Львова ім. героя Небесної Сотні Юрія Вербицького взяли участь у відбірковому етапі фестивалю у конкурсах: художнього читання, у вокальному (солісти, дуети, тріо, ансамблі) та плаката на патріотичну тематику. Серед гостей була присутня дочка Юрія Вербицького Уляна. Вона висловила вдячність талановитим учасникам, які щиро прославляють патріотів сучасної України.

А також, у всіх навчальних закладах 21 листопада 2017 року відбудеться перший урок на тему: «Пізнай свободу! Захищай свободу! Твори свободу…» та о 9.00 год. спільне виконання Державного гімну України, пошанування хвилиною мовчання загиблих Героїв.

 

 

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