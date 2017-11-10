Львів прийматиме чемпіонат України з боксу

З 13 до 19 листопада у приміщенні виставкового залу «Південний-Експо» (м. Львів, вул. Щирецька, 36) та навчально – спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України (вул. Клепарівська, 39-а) відбудеться чемпіонат України з боксу серед чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Це наймасштабніші офіційні змагання, що проводяться в Україні. В них братимуть участь понад 200 кращих боксерів, які представлятимуть збірні команди всіх регіонів України.

«На Львівщині бокс давній і знаний, а головне успішний вид спорту. Сподіваємось, представники нашої області і цього року здобудуть призові медалі», – зазначила заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.

За словами головного тренера збірної команди України з боксу Дмитра Сосновського, учасники змагань – кращі боксери 1977 – 1998 років народження, які змагатимуться у 10 вагових категоріях. Відповідно до міжнародних правил боксу, формат проведення поєдинків серед цієї категорії боксерів – 3 раунди по 3 хвилини, з відпочинком 1 хвилина між раундом.

Станом на 10 листопада попередні заявки надіслали 19 областей України, загальна кількість учасників заходу налічує 230 атлетів.

Вперше змагання проводитимуться на двох локаціях: попередні поєдинки відбудуться в приміщенні виставкового залу «Південний-Експо» за адресою: м. Львів, вул. Щирецька, 36; пів-фінальні та фінальні поєдинки відбудуться на навчально – спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України за адресою: м.Львів, вул. Клепарівська, 39:

13.11.2017р. 10.00-20.00 год. Мандатна комісія, офіційне зважування

14.11.2017р. 12.00-21.00 год. Попередні поєдинки

17.00 год. Офіційне відкриття змагань

15-16. 11.2017р. 12.00-21.00 год. Попередні поєдинки

17.11.2017р. День відпочинку

18.11.2017р. 15.00-19.00 год. Півфінали

19.11.2017р. 13.00-17.00 год. Фінали

До складу збірної команди Львівської області на участь в чемпіонаті України з боксу серед чоловіків представлені кращі боксери наступних вагових категоріях:

49 кг – Куротчин Назар 64 кг – Домарацький Захар

49 кг – Сидоренко Владислав 64 кг – Гук Сергій

52 кг – Тишковець Андрій 69 кг – Пресняков Дмитро

56 кг – Науменко Микола 75 кг – Кіндерись Іван

60 кг – Волощук Іван 81 кг – Данилевич Андрій

64 кг – Данча Іван 91 кг – Югас Юрій

+91 кг – Городецький Андрій

Тренери збірної команди Львівської області: Семенишин Роман Степанович, Сальва Андрій Остапович, Шевадзуцький Зорян Степанович, Леус Олег Ігорович, Джуман Роман Зиновійович.

Позаду в спортсменів напружені підготовчі навчально-тренувальні збори та відбіркові змагання, за результатами яких з кращих боксерів Львівщини сформований остаточний склад збірної, який представлятиме область на Всеукраїнському боксерському форумі.