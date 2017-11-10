ОСТАННІ НОВИНИ

Львів прийматиме чемпіонат України з боксу

Юлія Шпак

|

З 13 до 19 листопада у приміщенні виставкового залу «Південний-Експо» (м. Львів, вул. Щирецька, 36)  та навчально – спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України (вул. Клепарівська, 39-а) відбудеться чемпіонат України з боксу серед чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Це наймасштабніші офіційні змагання, що проводяться в Україні. В них братимуть участь понад 200 кращих боксерів, які представлятимуть збірні команди всіх регіонів України.

«На Львівщині бокс давній і знаний, а головне успішний вид спорту. Сподіваємось, представники нашої області і цього року здобудуть призові медалі», – зазначила заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.

За словами головного тренера збірної команди України з боксу Дмитра Сосновського, учасники змагань – кращі боксери 1977 – 1998 років народження, які змагатимуться у 10 вагових категоріях. Відповідно до міжнародних правил боксу, формат проведення поєдинків серед цієї категорії боксерів – 3 раунди по 3 хвилини, з відпочинком  1 хвилина між раундом.

Станом на 10 листопада попередні заявки  надіслали 19 областей України, загальна  кількість учасників заходу налічує 230 атлетів.

Вперше змагання проводитимуться на двох локаціях: попередні поєдинки відбудуться в приміщенні виставкового залу «Південний-Експо» за адресою: м. Львів, вул. Щирецька, 36; пів-фінальні та фінальні поєдинки відбудуться на навчально – спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України за адресою: м.Львів, вул. Клепарівська, 39:

13.11.2017р.            10.00-20.00 год.        Мандатна комісія, офіційне зважування

14.11.2017р.            12.00-21.00 год.     Попередні поєдинки

17.00 год.                    Офіційне відкриття змагань

15-16. 11.2017р.      12.00-21.00 год.   Попередні поєдинки

17.11.2017р.                                                       День відпочинку

18.11.2017р.            15.00-19.00 год.         Півфінали

19.11.2017р.            13.00-17.00 год.         Фінали

До складу збірної команди Львівської області на участь в чемпіонаті України з боксу серед чоловіків представлені кращі боксери наступних вагових категоріях:

49 кг – Куротчин Назар                       64 кг – Домарацький Захар

49 кг – Сидоренко Владислав     64 кг – Гук Сергій

52 кг – Тишковець Андрій               69 кг – Пресняков Дмитро

56 кг – Науменко Микола                75 кг – Кіндерись Іван

60 кг – Волощук Іван                          81 кг – Данилевич Андрій

64 кг – Данча Іван                                91 кг – Югас Юрій

+91 кг – Городецький Андрій

Тренери збірної команди Львівської області: Семенишин Роман Степанович, Сальва Андрій Остапович, Шевадзуцький Зорян Степанович, Леус Олег Ігорович, Джуман Роман Зиновійович.

Позаду в спортсменів напружені підготовчі навчально-тренувальні збори та відбіркові змагання, за результатами яких з кращих боксерів Львівщини сформований остаточний склад збірної, який представлятиме область на Всеукраїнському боксерському форумі.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...