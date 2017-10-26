Обмежень запуску електронного квитка не існує, – Яніка Мерило

Кабмін прийняв постанову, яка зняла усі юридичні обмеження для впровадження електронного квитка в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила заступниця міського голови Дніпра Яніка Мерило.

«Вітаю всіх нас! Вже немає юридичних обмежень держави, щоб запустити електронний квиток. Сьогодні Кабмін прийняв фінальну для цього постанову. Дякую всім за величезну роботу і можливість запустити е-квиток в Україні. Велике спасибі міністру Володимиру Омеляну і Проектному офісу реформ при Мінфіні, який напрацював цю постанову. Також велика дяка автору законопроекту 4121 Ігорю Васюнику та депутатам, які боролися за нього і підтримали – Роман Семенуха, Ярослав Дубневич і Борислав Береза. Також дяка Кабміну, міністру Степану Кубіву та його раднику Ярославу Железняку. А також Борису Філатову (меру Дніпра), який допоміг консолідувати підтримку у місті. Тепер усе залежить від ініціативи міст України», – повідомила Яніка Мерило.

Як відомо, законом, зокрема, встановлено, що «органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду».

Основні моменти закону щодо Е-квитка:

– органам місцевого самоврядування надано всі необхідні повноваження щодо впровадження Е-квитка. Кожне місто самостійно визначатиметься впроваджувати чи ні Е-квиток. Так само міська влада визначатиме вид, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, затверджуватиме правила користування міським пасажирським транспортом.

– при запровадженні Е-квитка, пасажири будуть зобов’язані здійснювати реєстрацію проїзних документів та нести відповідальність за невиконання цієї вимоги.

– встановлюється обов’язковість Е-квитків для пільговиків у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему оплати. Тут варто наголосити – що всі пільговики отримають Е-квиток безкоштовно.

Нагадаємо, раніше Львівський портал публікував топ найпопулярніших питань стосовно е-квитка.

Вже у другій половині 2018 року е-квиток має запрацювати у Києві, запустити електронний квиток зараз намагаються і в Дніпрі та Житомирі. Водночас львів’янам обіцяють е-квиток щонайшвидше у 2019 році.

Як відомо, 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (р.№ 4121). Водночас додамо, що цього дня фракція «Самопоміч» Верховної Ради України не голосувала за законопроект № 4121. Натомість у Садового добряче попіарилися на темі е-квитка у Львові: прес-служба Львівської міської ради розповсюдила інформацію про те, що 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті міста, на якому був присутній лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

Закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті був ухвалений 17 січня 2017 року, а 7 травня, він набув чинності.

Також нещодавно Рада ратифікувала угоду з ЄІБ. Відтак Львів має отримати кошти на впровадження е-квитка.