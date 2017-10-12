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На Львівщині суттєво збільшилась кількість пенсіонерів, які отримуватимуть більше 10 тисяч

Соломія Григор'єва

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Найбільша пенсія українського пенсіонера становить 10 740 гривень. Ця сума була також ж до нової пенсійної реформи. Щоправда тепер кількість пенсіонерів, що претендують на таку суму, збільшилась в рази. Про це сьогодні, 12 жовтня, на прес-конференції повідомила начальник головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська, передає кореспондент Львівського порталу.

«До перерахунку близько 1500 осіб на Львівщині отримувало максимальну пенсію у розмірі 10740 гривень. Після перерахунку кількість таких людей збільшиться до 10 тисяч. Тепер майже всі шахтарі будуть мати таку високу пенсію», – сказала Галина Недзельська.

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