На Львівщині суттєво збільшилась кількість пенсіонерів, які отримуватимуть більше 10 тисяч

Найбільша пенсія українського пенсіонера становить 10 740 гривень. Ця сума була також ж до нової пенсійної реформи. Щоправда тепер кількість пенсіонерів, що претендують на таку суму, збільшилась в рази. Про це сьогодні, 12 жовтня, на прес-конференції повідомила начальник головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська, передає кореспондент Львівського порталу.

«До перерахунку близько 1500 осіб на Львівщині отримувало максимальну пенсію у розмірі 10740 гривень. Після перерахунку кількість таких людей збільшиться до 10 тисяч. Тепер майже всі шахтарі будуть мати таку високу пенсію», – сказала Галина Недзельська.