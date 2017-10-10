В аеропорту «Львів» з’явиться ще один Duty Free

У Львові в міському аеропорту з’явиться ще один магазин Duty Free. Про це Львівському порталу порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

Сьогодні, 10 жовтня, відбувся конкурс на право оренди нерухомого державного майна 375,0 кв.м на другому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» з метою розміщення магазину безмитної торгівлі.

Вибір оператора магазину безмитної торгівлі має важливе значення для підтримання іміджу аеропорту та для забезпечення якісного обслуговування пасажирів та відвідувачів аеропорту не лише власним персоналом, але і орендарями, які розміщені на його території. До учасників конкурсу встановлюються відповідні критерії, серед яких дотримання високих стандартів якості обслуговування, досвід роботи саме в аеропортах з врахуванням особливостей взаємодії з органами митного та прикордонного контролю, підвищеними заходами авіаційної безпеки

До участі в конкурсі зголосилося 12 учасників. За результатами розгляду поданих претендентами документів до участі в конкурсі було допущено 9, а саме: ПП «ПАВО Груп»; ТОВ «Аеропорт Київ Карго», ТОВ «Сайрус Груп»; ТОВ «Флемінго Дьюті Фрі Україна»; Українсько-Німецьке СП «Львів Трейдінг»; ТОВ «Дьюті Фрі Україна ЛТД»; ТОВ «МК Фінанс»; ТОВ «Мако Трейдінг»; ТОВ «Інтер Делівері Груп». Початковий розмір орендної плати склав 157 820, 33 грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2017. Після проведення торгів орендна плата зросла до 1 350 000,00 грн. без ПДВ.

Переможцем конкурсу стала компанія – ТОВ «МК Фінанс» (1 350 000,00 грн. без ПДВ).

2-ге місце – ПП «ПАВО Груп» (1 300 000,00 грн. без ПДВ).

3-тє місце – ТОВ «Дьюті Фрі Україна ЛТД» (1 200 000,00 грн. без ПДВ).

Згідно даних Yоucontrol, ТОВ «МК Фінанси» належить Тетяні Стахановій, її внесок у статутний капітал підприємства – 500 грн. Керівником підприємства є Сергій Максюк. Фірма зареєстрована у Києві у 2012 році.