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У Львівській облраді пропонують гуртожитки перепрофільовувати під житло АТОвцям

Соломія Головіна

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Депутат Львівської обласної ради Михайло Нискогуз пропонує перепрофільовувати гуртожитки, які пустують, під житло для учасників АТО. Про це він заявив під час сесійного засідання Львівської обласної ради.

За його словами, кілька тижнів тому він звертався у ЛОДА з вимогою надати інформацію щодо забезпечення житлом АТОвців та, щоб вони обґрунтували потребу для додаткового виділення коштів.

«Оскільки знаємо, що не задовольняється повна потреба у виділенні їм квартир чи кредитів для індивідуального будівництва. Однак я досі не отримав відповіді», – сказав Михайло Нискогуз.

Він додав, що учасники АТО можуть отримати кредит на будівництво індивідуального житла у сільській місцевості, однак цього року на Львівщині було видано лише один такий кредит:

«На жаль, в обласному бюджеті на це закладається дуже маленька сума. Цього року виділено лише один кредит, а їх потрібно давати сотнями…».

Отож, запропонував перепрофільовувати комунальні приміщення, зокрема, гуртожитки під житло для учасників АТО.

«Ми бачимо, як кожного пленарного засідання розпродуються приміщення ЛОР, може все-таки їх краще перепрофілювати і виділити у якості житла учасникам АТО. Минулої сесії ми прийняли кілька приміщень ПТУ на баланс області. Знаємо, що в Миколаєві, Новому Роздолі, Червонограді, Белзі стоять пусті гуртожитки, можливо, краще їх перепрофільовувати і видавати там квартири АТОвцям, щоби забезпечити їхню потребу в житлі…Не треба, щоби ці гуртожитки стояли пусткою і жахали людей, щоби там вештались наркомани…Можна зробити ремонт за кошти інвестора, громади чи, можливо, б самі АТОвці до цього б доклалися, і в такий спосіб вирішити проблему», – зазначив Михайло Нискогуз.

Фото: Експрес-онлайн

 

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