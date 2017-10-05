Неправильно припарковані авто на дорогах Львова затримали електротранспорт на 11 годин

У вересні через некоректне паркування авто виникло 11 годин затримок у русі електротранспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у вересні через несприятливі дорожні обставини виникло близько 120 випадків, що спричинило 83 години затримок у русі електротранспорту.

Зафіксовано також 31 випадок паркування авто у неналежних місцях, що унеможливлювало подальший рух трамвая або тролейбуса і це стало причиною затримки у русі на 11 годин.

«Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» звертається до водіїв міста з проханням не паркувати авто на шляхах курсування міських трамваїв та тролейбусів, бо як бачимо із наведеної статистики, майже третина усіх випадків, що спровокували простій громадського транспорту, пов’язані саме із неналежно припаркованими автомобілями», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».