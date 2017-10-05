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Міське АТП №1 отримало ще 10 мільйонів

Катерина Родак

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Міські депутати Львова виділили 10 мільйонів гривень підприємству АТП №1 на погашення заборгованості перед «Електроном» за придбані автобуси. Відповідне рішення депутати прийняли сьогодні, 5 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, депутати внесли зміни до перерозподілу освітньої субвенції на 2017 рік, зокрема забрали 44 млн грн на оплату праці від професійно-технічної освіти і віддати на оплату праці закладам освіти.

«Один мільйон управлінню охорони здоров’я на плату медикаменті. 10 мільйонів управлінню транспорту . Це ми збільшуємо бюджет розвитку на 10 млн і віддаємо їх АТП для того, щоб вони розрахувалися з боргами «Електрону», – зазначив керівник міського управління фінансів Олег Іщук.

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