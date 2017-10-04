На Львівщині евакуйовували школу через небезпечну знахідку

У Пустомитівському районі на Львівщині на території навчально-виховного комплексу виявили застарілий артилерійський снаряд. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Так, 4 жовтня о 13:31 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Миклашів Пустомитівського району на вул. Т. Шевченка, 32 під час проведення земляних робіт на відстані 25 м від Миклашівського навчально-виховного комплексу знайдено вибухонебезпечний предмет, ззовні схожий на артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

Про виявлення боєприпасу було повідомлено правоохоронні органи, рятувальників та керівництво навчального закладу.

У зв’язку з цим, в навчально-виховному комплексі одразу була проведена евакуація 132 людей, з них 77 школярів та 28 дітей дошкільного віку.



Місце події огороджено та знаходиться під охороною поліції. По факту виявлення боєприпасу подано термінову заявку до 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та його знищення.