95% львівських ліфтів уже відпрацювали свій ресурс

У житлових будинках міста Львова, які є у комунальній власності та ОСББ, нараховується 2269 ліфтів, більшість з яких вже відслужили 25-прічний термін.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, технічне обслуговування ліфітів здійснює 4 спеціалізовані організації: ПП «Компанія «Астра», ТзОВ «Ліфт Еко», ПП «Майстер Рос», ЛКП «Львівсвітло» та 29 ліфтів – у закладах охорони здоров’я.

Станом на сьогодні 2189 ліфтів відпрацювали 25-річний термін, потребують технічного обстеження й ремонту.

Таким чином Львівською міською радою була прийнята Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на період 2017-2023.

«Ліфтове обладнання з року в рік старіє, його оновлення практично не проводиться. Ліфти, які відпрацювали 25-річний ресурс, підлягають технічному обстеженню для вирішення питання їх ремонту і подальшої експлуатації.

На даний час із 2298 ліфтів нараховується 2189 ліфтів (95%), які відпрацювали 25-річний ресурс, і з кожним роком їх кількість зростає приблизно на 70 ліфтів.

Львівською міською радою від 08.06.2017 № 2048 прийнята «Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на період 2017-2023», – зазначили в департаменті житлового господарства та інфраструктури.