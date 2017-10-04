ОСТАННІ НОВИНИ

95% львівських ліфтів уже відпрацювали свій ресурс

Катерина Родак

|

У житлових будинках міста Львова, які є у комунальній власності та ОСББ, нараховується 2269 ліфтів, більшість з яких вже відслужили 25-прічний термін.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, технічне обслуговування ліфітів  здійснює 4 спеціалізовані організації: ПП «Компанія «Астра», ТзОВ «Ліфт Еко», ПП «Майстер Рос», ЛКП «Львівсвітло» та 29 ліфтів – у закладах охорони здоров’я.

Станом на сьогодні 2189 ліфтів відпрацювали 25-річний термін, потребують технічного обстеження й ремонту.

Таким чином Львівською міською радою була прийнята Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на період 2017-2023.

«Ліфтове обладнання з року в рік старіє, його оновлення практично не проводиться. Ліфти, які відпрацювали 25-річний ресурс, підлягають технічному обстеженню для вирішення питання їх ремонту і подальшої експлуатації.

На даний час із 2298 ліфтів нараховується 2189 ліфтів (95%), які відпрацювали 25-річний ресурс, і з кожним роком їх кількість зростає приблизно на  70 ліфтів.

Львівською міською радою від 08.06.2017 № 2048 прийнята «Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на період 2017-2023», – зазначили в департаменті житлового господарства та інфраструктури.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів