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Львів’яни створили петицію проти вирубки 15 га Брюховицького лісу: зібрано половину підписів

Єва Корнійчук

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Львів’яни створили е-петицію на сайті міськради Львова щодо недопущення вирубки 15 га Брюховицького лісу для будівництва дач бійцям АТО.

Подаємо текст петиції без змін:

«Розпорядженням №667 голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка “узаконює” вирубування понад 15 гектарів найближчого львівського лісу на виїзді зі Львова у напрямку до Брюховичів (Брюховицький ліс). Цей ліс хочуть знищити для індивідуального дачного будівництва 143-х учасників АТО-правоохоронців (працівників поліції, СБУ, прокуратури і т.п. структур). За твердженнями громадських активістів, майже 80% пільговиків з цього списку Олега Синютки вже одержали земельні ділянки в інших місцях і грошові компенсації. Дуже ймовірно, що героями АТО прикриваються великі забудовники, які мають намір збудувати тут багатоповерховий житловий мікрорайон.

У розпорядженні ЛОДА ліс фігурує як земля колишньої військової частини “на вулиці Замарстинівській за межами Львова”. Військову частину ще 40 років тому розформували. Вона була захована саме в лісі, якому 60-100 років. А після ліквідації військової частини ліс успішно самовідновився також і на місці замаскованих колишніх військових об’єктів.

Вирубування рекреаційного лісу матиме незворотні екологічні наслідки для мешканців Львова. Зокрема, теплова карта, зроблена в спекотні дні серпня ц.р. на основі супутникових фото, показала, що температура повітря в районах, де зрубані дерева або парки, на 10-15 градусів вища, ніж в озеленених районах. Грунти у Брюховицькому лісі, помережаному балками, переважно піщані, тому тут розвинуті ерозійні процеси, які через вирубування дерев будуть прогресувати.

Пропонуємо відновити екологічну справедливість і Львівській обласній раді прийняти ухвалу про повернення лісу, яким кілька десятиліть користувалися радянські військові, у Державний лісовий фонд або ж – заради захисту лісу – створити тут Львівський регіональний ландшафтний парк, щоб у ньому могли оздоровлюватися всі львів’яни. Не даймо знищувати зелені легені Львова!»

Як відомо, довкола цієї ділянки у Львові декілька тижнів точаться конфлікти. Спочатку після розпорядження голови Львівської ОДА про виділення 15 га землі під дачі частині вояків у Львові пересварились АТОвці. Потім виявилось, що ця земля – це 15 гектарів лісу. Як повідомивЛьвівському порталу Олег Синютка, ці ліси не занесені до Держлісфонду, відповідно від свого рішення він не відмовляється.

Не так давно АТОвці знайшли на цій ділянці лісу скотомогильник.

Також Львівський портал писав, що біля Львова підприємці вирубують ліс. 

 

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