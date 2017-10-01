Збірну України з важкої атлетики відсторонили від міжнародних змагань через допінг

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики ухвалив одностайне рішення щодо відсторонення 9 національних федерацій у міжнародних змаганнях. Як йдеться на сайті організації, причиною такого кроку стали допінгові порушення, передає 24 канал.

«Виконком сьогодні одноголосно ухвалив рішення, що національні федерації, у яких виявлено не менше трьох порушень антидопінгових правил після повторного огляду проб спортсменів з Ігор 2008 і 2012 років, повинні бути відстороненими на один рік», – зазначається у повідомленні.

Зауважимо, що бан на участь у тірнірах отримала Україна та ще 8 збірних: Казахстан, Китай, Білорусь, Азербайджан, Вірменія, Туреччина, Росія та Молдова.

Відтак, представники вищезазначених країн пропустять щонайменше чемпіонат світу, який пройде з 28 листопада по 5 грудня в американському Анахаймі.

Фото: 24 канал