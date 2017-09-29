ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янка незаконно облаштувала у житловому будинку парк-готель

Катерина Родак

|

Виконком міськради Львова сьогодні, 29 вересня, не погодив містобудівні умови і обмеження на реконструкцію будинку на вулиці Окружній через ведення там комерційної діяльності. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Виконком розглядав питання «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. Левицькою М. І. індивідуального житлового будинку з розширенням за рахунок прибудови на вул. Окружній, 14-Б».

«На будинку вивішене оголошення, що це є парк-готель. Там ведеться комерційна діяльність. Будинок номінально є особняком, подається як реконструкція особняка, а по факту ведеться комерційна діяльність», – зазначив головний архітектор Львова Юліан Чалінський.

Своєю чергою головний юрист ЛР Гелена Пайонкевич додала:

«Картина не відповідає техпаспорту. Напевно, якесь підроблення документів. Треба вичати це питання».

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів