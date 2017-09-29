Львів’янка незаконно облаштувала у житловому будинку парк-готель

Виконком міськради Львова сьогодні, 29 вересня, не погодив містобудівні умови і обмеження на реконструкцію будинку на вулиці Окружній через ведення там комерційної діяльності. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Виконком розглядав питання «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. Левицькою М. І. індивідуального житлового будинку з розширенням за рахунок прибудови на вул. Окружній, 14-Б».

«На будинку вивішене оголошення, що це є парк-готель. Там ведеться комерційна діяльність. Будинок номінально є особняком, подається як реконструкція особняка, а по факту ведеться комерційна діяльність», – зазначив головний архітектор Львова Юліан Чалінський.

Своєю чергою головний юрист ЛР Гелена Пайонкевич додала:

«Картина не відповідає техпаспорту. Напевно, якесь підроблення документів. Треба вичати це питання».