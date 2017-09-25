Львівські педагоги отримають премії до Дня вчителя

З нагоди відзначення Дня працівників освіти львівським педагогам виплатять грошову нагороду. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова за 22 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у документі, кошти спрямують на виплату щорічної грошової винагороди кошти у розмірі до 80 відсотків місячного фонду оплати праці за посадовими окладами педагогічних працівників установ освіти, молоді та спорту, професійно-технічних навчальних закладів та установ культури м. Львова.