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Садового просять не зупиняти рух громадського транспорту заради святкування дня народження торгового центру

Юлія Шпак

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Громадська організація «Зручне місто» направила лист до Львівської міської ради з проханням переглянути своє рішення та не допустити припинення курсування тролейбусу №13 в суботу, 23 вересня. Відповідне звернення громадська організація опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Міська рада знову поставила інтереси комерційної структури вище інтересів громади. Через святкування в ТРЦ «Форум Львів» закривають вулицю та зупиняють рух тролейбусного маршруту.

Хочемо зауважити, що адміністрація міського голови напередодні не дала дозволу на перекриття частини вулиці Коперника на час роботи Форум Видавців у Львові, та не погодила обмеження проїзду приватних авто частиною вул. Дорошенка для проведення заходів до Всесвітнього дня без автомобіля, який мав відбутись у Львові в рамках Європейський тиждень мобільності у Львові. Очевидно, що проведення соціально-культурних заходів є не таким важливим для міських чиновників, як комерційні дійства», – йдеться у повідомленні.

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