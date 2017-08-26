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У Львові «Запорожця» наїхав на хлопця

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У Львові водій «Запорожця» скоїв наїзд на пішохода. Пішохід внаслідок наїзду отримав перелом, забої та садна. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо -транспортна пригода сталась 25 серпня близько другої години ночі по вулиці Багряного у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ЗАЗ 968М, 24-річний львів’янин, скоїв наїзд на 21-річного пішохода, також мешканця Львова.

Внаслідок наїзду пішохід отримав «закритий перелом плечевої кістки, забійні рани та садна» та після надання йому медичної допомоги був відпущений додому.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення безпеки дорожнього руху або правил експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

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