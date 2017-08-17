До Дня Незалежності на Личакові вшанують пам’ять загиблих Героїв

Цьогоріч в Україні відзначають 26-ий День Незалежності. Жителів та гостей міста запрошують відвідати тематичні заходи, які пройдуть у різних локаціях міста. Також заплановані заходи з вшанування пам’яті Героїв України на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Заходи розпочнуться 23 серпня о 11.00 год. Передбачено покладання квітів до меморіалу воїнам УГА, громадського віче, покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих в АТО (поле почесних поховань № 76), проведення панахиди за загиблими в АТО (поле почесних поховань № 76), покладання квітів та запалення лампадок на могилах Героїв, які загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України (поле почесних поховань № 67).

Загалом програмою заходів відзначення 26-ої річниці Незалежності України передбачено чимало концертів, майстер-класів, перформенсів тощо.

«У нас цього року буде багато масштабних заходів. Фестиваль LvivMozArt триватиме з 18 до 28 серпня в центральній частині міста, в трамвайному депо, в концертних залах, в оперному театрі. У програмі є більше 20 концертів класичної музики, воркшопи, майстер-класи, дослідження у сфері видатного композитора Франца Ксавера Моцарта.

Вдруге цього року пройде Міжнародний фестиваль Параджанова на Левандівці. 24 серпня у Левандівському парку на вул. Повітряній буде цікавий сюрприз для дітей – буде повітряна куля. Фестиваль Параджанова буде з 20 до 27 серпня.

Фестиваль фольклору «Етновир» розпочнеться 23 серпня з традиційної ходи центральною частиною міста. Буде відкриття на пл Ринок на північній стороні на сцені. Цього року очікуємо багато колективів з Македонії, Індії, Польщі, Туреччини та багатьох інших країн. Є дві локації – пл Ринок і торговий центр «Вікторія Гарденс». Фестиваль буде з 23 до 27 серпня.

Масштабний фестиваль, який вже не перший рік проходить у Львові, буде з 18 до 28 серпня – «Музика у старому Львові». Організатором є Львівська обласна філармонія. Багато концертів буде у храмах Львова.

В театрі опери та балету пройде Міжнародний конгрес, присвячений дослідженню у сфері танців. Конгрес пройде під егідою ЮНЕСКО. Дослідники з різних країн світу проведуть лекції, майстер-класи у сфері танцю. З 25 до 27 серпня триватиме захід.

У Музейно-культурному комплексі «Львіварня» з 25 до 26 серпня буде фестиваль мистецтв «Відкриваємо душу і серце».

24 серпня запрошуємо усіх о 13.00 год в Музей народної архітектури та побуду. Там буде гарний захід – благодійний проект від фонду «Мій тато захищає Україну» під назвою «Україна – це ми». Гостями будуть учасники АТО, їхні сім’ї, діти. Для дітей це гарна локація для відпочинку.

На стадіоні «Арена Львів» 26 серпня о 18.00 год 15 учасників візьмуть участь у проекті «Українська пісня», – розповіла Оксана Кулик, в.о. начальника управління культури ЛМР.

Із повною програмою заходів до Дня Незалежності України можна ознайомитися тут.

Фото: wyr.com.ua