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Відомі львівські співаки виступили для першокурсників Академії сухопутних військ

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Для цьогорічних першокурсників Національної академії сухопутних військ відбувся концерт за участю відомих львівських артистів. Захід пройшов у  містечку «Гвардійське» Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де цими днями для курсантів-першокурсників видового військового вишу триває  курс первинної військово-професійної підготовки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Академії.

Концерт відбувся з ініціативи керівництва навчального закладу, а до участі у ньому були запрошені Маріанна Ільків, гурт «Glam:berry», артисти Військового оркестру Академії. Цей культурно-мистецький захід провів відомий шоумен, учасник студії «Магарич» Юрій Король.

Окрім того, активну участь в організації та проведенні концерту взяли й самі першокурсники вишу, які довели, що серед майбутніх офіцерів також є чимало талантів. Курсанти декламували вірші, співали пісень, виконували театралізовано-хореографічні номери.

За словами одного з організаторів заходу начальника клубу Академії майора Дмитра Бучка, такі концерти вже давно стали традиційними.

На наші запрошення виступити перед майбутніми офіцерами – вихованцями Академії – відгукуються не лише львівські артисти, але й діячі мистецтва зі всіє України. Це має надзвичайно важливе значення для естетичного виховання молодих воїнів, а також для розвитку їхньої соціальної активності та творчих здібностей, – підсумував офіцер.

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