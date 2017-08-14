На Львівщині копи зупинили п’яного чоловіка, що заснув під час кермування автомобілем

Патрульні виявили на трасі нетверезого водія, який спав і їхав. Це вже був його третій протокол за рік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Цієї ночі, 14 серпня, орієнтовно о 1.00 на 503 км +200 м автодороги Київ – Чоп патрульні помітили автомобіль ВАЗ 21093, який різко загальмував перед вантажівкою. В транспортного засобу були не справні освітлювальні прилади. Інспектори прийняли рішення зупинити автомобіль та увімкнули проблискові маячки та сирену. Однак, водій ігнорував впродовж хвилини на усі звернення. Коли патрульні порівнялися з автомобілем, то побачили, що водій спить за кермом. Інспектори дали вказівку з‘їхати з проїжджої частини усім транспортним засобам аби не сталося біди.

Патрульні почали вмикати різні звукові сигнали від чого водій прокинувся і зрозумів, що його зупиняють. Він перебував у сильному стані алкогольного сп’яніння. Плутався куди їде.

«Пощастило, що заснув на прямій дорозі, бо хтозна чим це могло закінчитися. Він казав, що їде у Красне, але їхав у зворотному напрямку. Стояв босий і не мав взуття, сказав, що йому так зручно було і їхати, і стояти», – розповів патрульний поліцейський.

Чоловік довго шукав посвідчення водія і не знайшов. Сказав, що забув його в дружини. Вдома жінка дала паспорт і сказала, що чоловіка права вилучили за нетверезе керування. Згідно бази даних патрульні з‘ясували, що Галицький районний суд міста Львова 31 жовтня 2016 року позбавив цього чоловіка водійських прав на 36 місяців і оштрафував на 20 400 гривень. Ці санкції були за повторне керування впродовж року в нетверезому стані. Цього разу в медичному закладі, а саме у Буській центральній районній лікарні, результат пристрою драгер показав результат 2,4 проміле.

На водія склали протокол за керування в нетверезому стані втретє впродовж року. Відтак, йому загрожує позбавлення прав на 10 років та штраф – 40 800 гривень. Чоловік визнав цілком свою провину. За автомобілем приїхав його друг та відвіз додому.