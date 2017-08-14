Під час фестивалю вуличної їжі у Львові запрацює ресторан для собак

1-3 вересня у Львові пройде четвертий фестиваль вуличної їжі «Street food so Good». Зокрема, львів’ян закликають брати зі собою своїх собак, адже для них відкриють спеціалізований ресторан. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На три дні Парк культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького перетвориться в альтернативний осередок культурного споживання вуличної їжі. Окрім того, на львів’ян і гостей міста чекатимуть корисні еко-продукти, унікальне fashion-шоу, оригінальні арт-проекти, запальна вечірка та чимало приємних сюрпризів та розваг.

Осінній фуд-корт фестивалю стане своєрідною гастрономічною мандрівкою кухнями народів світу. Усі заклади-учасники будуть розміщені саме за таким принципом. Відтак, у всі 3 дні фестивалю відвідувачі зможуть покуштувати страви галицької, ізраїльської, італійської, бельгійської, американської, тайської, мексиканської, японської кухні.

На території фестивалю окремо діятиме кенді-бар з різноманітними солодощами та кавою.

Традиційно у програмі свята – чимало кулінарних майстер-класів.

«Цього разу ми вирішили зробити якісний акцент на розважальній складовій фестивалю. Прагнемо, щоб свято було насичене цікавими активностями, культурними заходами, правильною енергетикою та, звісно, хорошими темами для роздумів,» – розповідає Ірина Ваньо, менеджер із комунікацій Street Food so Good.

Святкова програма Street Food so Good потішить львів’ян як новими локаціями, так і оновленими форматами уже звичних фестивальних зон, зокрема, Street Market.

Традиційно кульмінацією свята стане тематичне fashion-шоу, головну родзинку якого організатори поки тримають в секреті.

Усі екосвідомі відвідувачі фестивалю зможуть придбати необхідну продукцію на еко-маркеті Street Food so good. Тут будуть представлені якісні зразки молочної, м’ясної продукції, крупи, соки широкий асортимент меду, домашніх солодощів та інші екологічно чисті та корисні для здоров’я продукти.

Родзинкою осіннього свята також стане Dog-Friendly Zone (Дружня до собак). Поласувати смаколиками в спеціалізованому ресторані для собак, провести активно час, зробити фото на пам’ять в декорованому куточку – все це чекатиме на щасливих господарів та їхніх улюбленців, тому обов’язково приходьте на свято з чотирилапим другом!

Вперше на території фестивалю функціонуватиме art-зона. Організатори мають на меті створити ще один простір для популяризації вуличного мистецтва та реалізації альтернативних проектів молодих митців. Вуличні танцівники, беміксери, бітники, а також несподівані інсталяції – творитимемо вуличну культуру разом!

Дивуватиме фестиваль і музичним наповненням свята. Окрім традиційних музичних сетів від діджеїв, усі охочі зможуть послухати якісну музику львіських кавер-гуртів.

У програмі свята також атмосферний недільний сніданок зі спеціальним ранковим меню.

У рамках четвертого Street Food so Good пройде альтернативне свято кавунів. Територію фестивалю декоруватимуть у відповідному стилі, а відвідувачів свята частуватимуть соковитим кавуном.

Фото: Kormotech & Соціум