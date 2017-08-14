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Благодійна акція «На прищепках» зібрала більше 8 тисяч гривень, які скерують дітям з хоспісу

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Благодійна акція «На прищепках» зібрала більше 8 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Учора у парку навпроти Львівської облдержадміністрації відбулась вже традиційна благодійна фотосушка просто неба «На прищепках». До участі у події долучились близько десяти фотографів та аматорів, які принесли власні кадри.

Окрім фотографів участь у заході могли взяти всі охочі, яким достатньо було прийти та зняти з мотузок ті кадри, щосподобались найбільше, й вкинути до скриньки благодійну пожертву.

Цьогоріч спільним зусиллями вдалось зібрати рекордну суму, а це – 8292 грн., яку буде спрямовано на потреби Мобільного хоспісу для дітей ЗУСДМЦ.

Наступну фотосушку організатори мають намір влаштувати уже восени.

Фото: ЛОДА

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