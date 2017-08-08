Львів’янина-педофіла засудили на п’ять років

Жителя Львова засуджено за розбещення неповнолітнього. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Львівською місцевою прокуратурою №2 здійснено процесуальне керівництво та підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні про обвинувачення львів’янина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх).

Встановлено, що обвинувачений, упродовж лютого 2016 року вчиняв розпусні дії щодо малолітньої особи. Зазначимо, що у ході досудового розслідування та у суді чоловік свою вину визнав повністю.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 27 КПК України розгляд справи відбувався у закритому судовому засіданні. Вироком Залізничного районного суду м. Львова від 28.07.2017, останнього, визнано винним та засуджено до 5 років позбавлення волі.