ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра біля «Арени Львів» з’їзд мотоциклістів

|

У Львові пройде перша в Україні зустріч мотоциклістів, які хочуть вберегти своє життя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

За даними від патрульних, 5 серпня біля стадіону «Арена Львів» пройде захід для водіїв двоколісних присвячений безпеці і взаємоповазі на дорозі «MotoSafe» MotoSafe 2017. В програмі заходу: воркшопи з віртуозного управління мотоциклом (Gymkhana), водіння мотоцикла в умовах міста, їзда в організованій колоні. Відбуватиметься виставка екіпірування, яке врятувало життя мотоцикліста під час ДТП, мотоциклів, а також продемонструють матеріали з ДТП за участю мотоциклів, мопедів та велосипедів.

«Це перша в Україні відкрита зустріч двоколісних де ми хочемо зробити акцент на безпеці і взаємоповазі на дорозі. На заході буде багато корисного», – зауважила співорганізатор заходу, секретар громадської організації МотоДопомога Aleksandra Sadovaya.

Фото: патрульна поліція Львова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів