Завтра біля «Арени Львів» з’їзд мотоциклістів

У Львові пройде перша в Україні зустріч мотоциклістів, які хочуть вберегти своє життя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

За даними від патрульних, 5 серпня біля стадіону «Арена Львів» пройде захід для водіїв двоколісних присвячений безпеці і взаємоповазі на дорозі «MotoSafe» MotoSafe 2017. В програмі заходу: воркшопи з віртуозного управління мотоциклом (Gymkhana), водіння мотоцикла в умовах міста, їзда в організованій колоні. Відбуватиметься виставка екіпірування, яке врятувало життя мотоцикліста під час ДТП, мотоциклів, а також продемонструють матеріали з ДТП за участю мотоциклів, мопедів та велосипедів.

«Це перша в Україні відкрита зустріч двоколісних де ми хочемо зробити акцент на безпеці і взаємоповазі на дорозі. На заході буде багато корисного», – зауважила співорганізатор заходу, секретар громадської організації МотоДопомога Aleksandra Sadovaya.

Фото: патрульна поліція Львова