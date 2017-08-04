На Дорошенка кипить робота над новим громадським простором

У сквері на вул. Дорошенка, 9 до кінця серпня планують завершити роботи з облаштування нового громадського простору. Про це Львівівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у Галицькій РА, до кінця серпня планують завершити роботи з облаштування нового громадського простору у сквері на вул. Дорошенка, 9.

Проект громадського простору був розроблений торік. Через систему ProZorro визначено виконавця робіт. Ним стало ПП «Луць».

«24 травня ми уклали договір з ПП «Луць» на виконання робіт з облаштування громадського простору у сквері на вул. Дорошенка, 9. Після підписання договору підрядник приступив до робіт.

На сьогодні зрізано старі дерева, демонтовано МАФ, зроблено каналізацію та основу під встановлення ледбруківки. Зараз тривають роботи з прокладання електричного кабелю для ледбруківки.

Усі роботи плануємо завершити до кінця серпня. Дерева у сквері будемо висаджувати осінню. Плануємо посадити три дерева.

Також заплановано на стіні будинку у сквері зробити мурал. Зараз ідуть перемовини з мешканцями, адже вони спочатку хочуть утеплити стіни і вже тоді малювати зображення», – розповів в.о. голови Галицької РА Андрій Зозуля.

Як повідомила Олександра Сладкова, начальник відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку», цього тижня відбулися громадські обговорення щодо зображення муралу, яке планують зробити на стіні будинку у сквері на вул. Дорошенка, 9.

«Ми провели обговорення з громадськістю для визначення їх вподобань і поглядів на предмет того, що саме має бути зображено на стіні, який має бути малюнок. На обговоренні були присутні художники, громадські діячі, ресторатори. Щоб врахувати усі смаки, зараз ми прописуємо умови і будемо оголошувати конкурс на кращу пропозицію муралу. Безперечно, що мурал має пасувати до історичного середовища, де його буде розміщено. Цього року плануємо реалізувати цей задум і встановити мур у сквері на вул. Дорошенка, 9», – розповіла Олександра Сладкова, начальник відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Нагадаємо, при облаштуванні громадського простору у сквері на вул. Дорошенка, 9 передбачено облаштування зони зелених насаджень з декоративними деревами. Замощення території буде виконано римським каменем темно-сірого та світло-сірого кольорів, також буде викладена гранітна тротуарна плитка та ледбруківка. Освітлення скверу буде здійснюватися за рахунок ледбруківки та розсіяного світла, яке падатиме на сквер з сусідніх будинків.