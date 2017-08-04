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Мешканці Львівщини активно встановлюють сонячні батареї

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З початку 2017 року на Львівщині 43 домогосподарства встановили сонячні електростанції сумарною потужністю 572,5 кВт. Загалом на Львівщині таких станцій вже 100. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомляють у департаменті паливно-енергетичного комплексу енергозбереження Львівської ОДА, «домашні» СЕС дозволяють не лише заощаджувати, але і заробляти на продажу надлишків електроенергії за “зеленим” тарифом.

Порядок продажу та обліку «сонячної» електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, яка постановою від 30 червня 2017 року No 864 встановила нові «зелені» тарифи на закупівлю електричної енергії для приватних домогосподарств.

Так, для приватних будинків, які виробляють електрику з енергії сонячного випромінювання які вводяться в експлуатацію з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року , встановлений тариф – 529,24 коп/кВт·год (без ПДВ).

Фото: ЛОДА

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