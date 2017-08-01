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Чоловік проковтнув 28 презервативів з кокаїном, щоб перевезти наркотик до України

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Чоловікові проковтнув понад 1 кг кокаїну, пересипавши його у засоби контрацепції, щоб контрабандою перевезти наркотики з Бразилії до України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру 25-річному чоловікові у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) КК України.

Установлено, що молодик за грошову винагороду у сумі 4,5 тисячі доларів США погодився перевезти наркотичний засіб, обіг якого обмежено – кокаїн, з Федеративної Республіки Бразилія до України. Отримавши понад 1 кг кокаїну в Бразилії, чоловік пересипав його у 28 презервативів та проковтнув, щоб непомітно перевезти його контрабандою через митні кордони у шлунку.

У подальшому чоловік нічого не їв та вживав спеціальні препарати, які давали змогу утримувати кокаїн у шлунку.

У зоні митного контролю у міжнародному пункті пропуску через державний кордон України під час здійснення митного огляду зловмисника затримали правоохоронні органи та направили до лікарні.

Згідно з висновкомексперта, у шлунку чоловіка знаходився кокаїн.

Вартість 1 кг кокаїну на «чорному» ринку становить близько 300 тисяч доларів США.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Винахідливому чоловікові відтепер загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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