Полторак запевнив, що Академію сухопутних військ залишать у Львові та підвищать її статус

Міністр оборони України Степан Полторак пообіцяв, що Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного не просто розформувати не будуть, а ще й підвищуть її статус. Про це народний депутат України Ігор Васюник написав на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Вчора мав розмову з міністром оборони України Степаном Полтораком. Міністр особисто мене запевнив, що створення інституту в Харкові НЕ ВПЛИНЕ на роботу Академії сухопутних військ у Львові», – йдеться у повідомленні.

Також Ігор Васюник повідомив, що на базі НАСВ планують створити ще три інститути.

«Для підвищення статусу академії на її базі додатково планують створити три інститути: бойової підготовки, артилеристів, морально-психологічного забезпечення. В Кам’янець-Подільському створять підрозділ в складі Академії сухопутних військ. Окрім цього, збільшать фінансування, а також держзамовлення на набір в Академію (якщо буде такий запит). За моєю інформацією, керівник вишу сьогодні вже зустрічався з міністром оборони з питань подальшого розвитку найкращого військового навчального закладу в Україні», – написав нардеп.

«Це і є головний результат роботи моєї команди, колег по парламенту, а також громадськості – збережена і з перспективою подальшого розвитку академія сухопутних військ у Львові. Як і є результатом те, що президент України відреагував (навіть без необхідної кількості голосів) на зареєстровану петицію», – додав І. Васюник.

Як раніше повідомляв Львівський портал, українці розпочали збір підписів проти знищення Національної академії сухопутних військ у Львові. Свою позицію висловив також нардеп Ігор Васюник: «Львівську академію сухопутних військ перетворюють в кузню кадрів «баяністів».

Детальніше читайте тут: Львів’яни вступили у «бій» за Національну Академію Сухопутних військ. А також тут: «Львівська Академія сухопутних військ залишиться видовим закладом України»?.

Фото: Facebook