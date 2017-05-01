Альтернативний промо-ролик до Євробачення-2017

Група ентузіастів-телевізійників створила альтернативне промо-відео України і Києва до Євробачення-2017.

Ролик називається Зустріти справжню Україну і показує справжню Україну із щирими людьми, мальовничими краєвидами Києва та водночас війною, яка нікуди не ділася.

«Не існує ідеального світу. Світу, де всі щасливі та усміхнені – не існує. Немає світу де всі здорові. Де не лишають дітей. Де немає війни та брехні. Немає світу без зради, болю та страху. Також як і немає світу без краси, любові, щастя та правди. Немає світу без співчуття, милосердя, піклування. Немає світу без надії, без пристрасті, без душі.

Світ в якому є лише щось одне – нереальний та неповний. В ньому відсутня гармонія. Все що однобічно – без гармонії. Все що однобічно – неправда», – йдеться у описі до відео.

Автори роботи також повідомляють, що його створили за три тижні і абсолютно безкоштовно. У ролику акцентується на нелегких часах для України та не зважаючи на це наголошується, що в Україні завше раді гостям.

«Ці дивовижні люди віддавали, не жаліючи себе – свій час, талант та любов. Просто тому що, нам хотілося щоб ви знали – яка Україна насправді.

Чи найкращі зараз часи? – Ні.

Відсутні проблеми? – Ні.

Скінчилася війна? – Ні.

Завершилася криза? – Ні.

Нам іноді страшно, боляче та незрозуміло. Але ми продовжуємо жити, кохати, жадати, насолоджуватися, сміятися, плакати, вірити та сподіватися.

У нас не завжди круто, тихо та файно. Але коли любиш – краса не той критерій, що стоїть на першому місці. У всьому. Чи то відео, чи то людина чи навіть країна.

Ми не хочемо здаватися або виглядати краще, аніж ми є. Ми не хочемо говорити, що все класно, коли це не так. Тут не всюди глянець та посміхаються діти, тут не завжди сонячно та чисто. Але тут Душа та Любов й завжди радіють гостям», – повідомляють автори відео.

Варто додати, що ця ж команда авторів готує другий альтернативний проморолик, який обіцяють створити більш колоритним.