На Львівщині внаслідок ДТП четверо молодих людей потрапило до лікарні

У Самбірському районі сталося ДТП за участю двох легковихів. Четверо осіб потрапило до травматологічного відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 25 лютого, о 23:00 год. поблизу села Вільшаник Самбірського району, сталося зіткнення двох легкових автомобілів: «Мерседес» та «Вольво». Внаслідок ДТП чотири пасажири автомобіля «Вольво» у стані середньої важкості були госпіталізовані до травматологічного відділення Самбірської ЦРЛ.

Серед постраждалих:

– 2001 року народження, житель с. Вільшаник Самбірського району;

– 1997 року народження, жителька с. Вільшаник Самбірського району;

– 2000 року народження, жителька с. Вільшаник Самбірського району;

– 2000 року народження, житель с. Вільшаник Самбірського району.