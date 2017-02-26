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На Львівщині внаслідок ДТП четверо молодих людей потрапило до лікарні

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У Самбірському районі сталося ДТП за участю двох легковихів. Четверо осіб потрапило до травматологічного відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 25 лютого, о 23:00 год. поблизу села Вільшаник Самбірського району, сталося зіткнення двох легкових автомобілів: «Мерседес» та «Вольво». Внаслідок ДТП чотири пасажири автомобіля «Вольво» у стані середньої важкості були госпіталізовані до травматологічного відділення Самбірської ЦРЛ.

Серед постраждалих:
– 2001 року народження, житель  с. Вільшаник Самбірського району;
– 1997 року народження, жителька с. Вільшаник Самбірського району;
– 2000 року народження, жителька с. Вільшаник Самбірського району;
– 2000 року народження, житель с. Вільшаник Самбірського району.

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