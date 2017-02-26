Коньяк, цукерки та парфуми: у Бродах затримали добірних крадіїв

У Бродах правохоронці викрили зловмисників, причетних до крадіжки з магазину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Бродівське відділення поліції 23 лютого поступило повідомлення про те, що з торгової зали одного з магазинів міста було викрадено горілку, коньяк, цукерки та парфуми. Сума завданих збитків становить близько п’яти тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що зловмисники проникли в приміщення магазину, розбивши вікно в дверях. Ними виявились двоє раніше судимих місцевих мешканця, віком 30 та 34 роки. У них поліцейські вилучили викрадені речі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести роківпозбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Фото: LiveJournal