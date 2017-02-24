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На Львівщині затримали квартирних злодіїв-гастролерів

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На Львівщині затримали двох квартирних злодіїв-іноземців, причетних до скоєння квартирної крадіжки у Дрогобичі. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

У Дрогобицький відділ поліції 23 лютого на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 49-річної місцевої мешканки про те, що у її квартиру проникли злодії та викрали гроші, золоті сережки та перстень. Загальна сума викраденого – більше десяти тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників – ними виявились іноземці віком 28 та 37 років.  Чоловіки проникли у помешкання, підібравши ключ до вхідних дверей.

Зловмисники затримані. Невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють причетність затриманих до скоєння інших злочинів.

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