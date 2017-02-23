Поліцейські оштрафували львів’янина за неправдивий виклик

Ще одного львів’янина оштрафували за неправдивий виклик. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, 23 лютого, екіпаж патрульної поліції отримав на планшет повідомлення про те, що на вулиці Кільцевій у місті Винники, з вікна будинку йде дим. Коли патрульні прибули за вказаною адресою вони побачили, що ніякого диму немає.

Інспектори поспілкувалися з заявником, який повідомив, що сказав неправду оператору гарячої лінії 102 про дим, оскільки хотів щоб приїхала патрульна поліція. Крім цього, заявник повідомив, що в цьому будинку відбуваються дивні речі, проте які саме пояснити не зміг. Чоловік був з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Його доставили у Личаківський відділ поліції де інспектори встановили особу заявника. На 41-річного громадянина винесли постанову за статтею 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).