Мін`юст запустив онлайн-сервіс держпослуг «Будинок юстиції»

Міністерство юстиції запустило онлайн-сервіс державних послуг «Будинок юстиції», який дає змогу зареєструвати громадську організацію, друкований засіб масової інформації, відкрити або закрити фізичну особу-підприємця, подати заяву на повторну видачу втрачених документів, а також отримати інформацію з державних реєстрів. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на прес-конференції в Києві, передає Уніан.

За словами міністра, «Будинок юстиції» також дозволить громадянам отримати електронний цифровий підпис, а молодим юристам – знайти вакантне місце роботи в державних органах.

«Я всіх запрошую на нашу територію свободи, на територію онлайн «Будинок юстиції». Всіх закликаю – любіть один одного, дихайте на повну, а про документи подбає Міністерство юстиції», – наголосив він.

За словами міністра, «Будинок юстиції» також дасть змогу громадянам отримати електронний цифровий підпис, а молодим юристам – знайти вакантне місце роботи в державних органах. Також через сервіс можна буде оформити sms-повідомлення у разі зміни правового статусу майна, зареєстрованого в Державному реєстрі майнових країн.

У 2014 році Кабінет міністрів України заявив про намір до кінця 2017 року запровадити систему електронного уряду в країні. У найближчі два роки планується запровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії.

Фото: Уніан