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Частина Сихова тимчасово залишилась без гарячої води

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Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», на ЦТП-18 Сихівського району проводяться гідравлічні випробування теплообмінників гарячого водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з проведенням цих робіт, тимчасово призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Антонича, 24, 24а, 26, 28, 30, 32; вул. Вернадського, 2, 4; вул. Трильовського, 21, 27, 27а, 29, 31, 33.

Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні, 23 лютого.

Також проводиться ремонт транзитного трубопроводу гарячого водопостачання в будинку на вул. Кавалерідзе, 16. Через це призупинено подачу гарячої води до трьох будинків на вул. Кос-Анатольського, 22; вул. Кавалерідзе, 16; вул. Коломийська, 23. Подачу гарячої води буде відновлено завтра, 24 лютого.

Фото: Build Portal

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