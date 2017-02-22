ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі у Львові затримали рецидивіста, якого підозрюють у крадіжці номерних знаків

|

Патрульні затримали чоловіка, який може бути причетним до крадіжок номерних знаків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 22 лютого, близько 3.00 екіпаж патрульної поліції на вулиці Каховській помітив підозрілого чоловіка та зупинив його. Пояснити, що робить так пізно по даній адресі він не зміг. Патрульні прийняли рішення здійснити поверхневу перевірку в результаті якої інспектори виявили в особи два шприци з невідомою прозорою речовиною, міні-лом, дві викрутки та ніж. Особу доставили в Залізничний відділ поліції для встановлення його даних.

Патрульні з’ясували, що 22-річного громадянина неодноразово притягали до відповідальності і він раніше судимий за ст. 185 ККУ (Крадіжка). Слідчі Залізничного відділу поліції перевірятимуть причетність даного громадянина до крадіжок, зокрема номерних знаків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн