Вночі у Львові затримали рецидивіста, якого підозрюють у крадіжці номерних знаків

Патрульні затримали чоловіка, який може бути причетним до крадіжок номерних знаків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 22 лютого, близько 3.00 екіпаж патрульної поліції на вулиці Каховській помітив підозрілого чоловіка та зупинив його. Пояснити, що робить так пізно по даній адресі він не зміг. Патрульні прийняли рішення здійснити поверхневу перевірку в результаті якої інспектори виявили в особи два шприци з невідомою прозорою речовиною, міні-лом, дві викрутки та ніж. Особу доставили в Залізничний відділ поліції для встановлення його даних.

Патрульні з’ясували, що 22-річного громадянина неодноразово притягали до відповідальності і він раніше судимий за ст. 185 ККУ (Крадіжка). Слідчі Залізничного відділу поліції перевірятимуть причетність даного громадянина до крадіжок, зокрема номерних знаків.