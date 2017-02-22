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У Львові кулуарно призначили керівника Центру надання послуг АТОвцям, - депутат

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У Львові кулуарно призначили нового керівника Центру надання адміністративних послуг учасникам бойових дій. Про це у Facebook повідомив депутат міської ради Львова Віталій Свінціцький, передає кореспондент Львівського порталу.

«Знову увагу громадськості привернув до себе Центр надання адміністративних послуг учасникам бойових дій у Львові. Прикро, але жодних висновків, щодо призначення керівника, влада міста так і не зробила. Незрозуміло чому так є, але тут керівники довго не затримується. Центр, сам по собі, – це дуже важлива і потрібна ініціатива. Однак, чомусь все це щоразу перетворюється у скандальні історії.
Давайте пригадаємо. Перший директор не був узгоджений з середовищем бійців АТО і через скандали та протести так і не зміг приступити до виконання службових обов’язків.
Друга керівниця, яка працювала виконувачем обов’язків, знову ж таки, подала заяву на звільнення.
І от ми дізнаємося, що 10 лютого, цілком таємно, був призначений новий «в.о.» Василь Трущак», – повідомив міський обранець.

За його словами, про нове призначення депутатам нічого не повідомили.

«Для багатьох ця людина невідома. Зараз вже з’явилася інформація, що він учасники бойових дій в Афганістані. Можливо він професіонал, але ми цього не знаємо, бо депутатам про нього нічого невідомо.  Знову призначення кулуарне, без обговорення…  Прикро. Мені здається, що кадрова політика по призначенню, чи то керівника центру, чи то виконувача обов’язків керівника, має бути узгоджена хоча б на міжфракційній групі депутатів Львівської міської ради. Ми також не мало доклали зусиль і до створення, і до налагодження роботи цього Центру. Ми виділяємо кошти, ми пишемо програми для захисту інтересів бійців АТО. Саме тому хочеться, щоб депутатам дали хоча б можливість побачити нового керівника перед призначенням»,- вважає В. Свінціцький.

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