У Львові горить будинок

У Львові сьогодні, 21 лютого, на вулиці Батальній трапилася пожежа у дачному будинку. Про це інформує «Варта-1» у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

На місці події працюють пожежники та поліція. Усі деталі встановлюються.