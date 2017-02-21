У Львові горить будинок

У Львові сьогодні, 21 лютого, на вулиці Батальній трапилася пожежа у дачному будинку. Про це інформує «Варта-1» у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.
На місці події працюють пожежники та поліція. Усі деталі встановлюються.
У Львові сьогодні, 21 лютого, на вулиці Батальній трапилася пожежа у дачному будинку. Про це інформує «Варта-1» у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.
На місці події працюють пожежники та поліція. Усі деталі встановлюються.
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