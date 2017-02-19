Легендарний воротар київського «Динамо» закликав усіх говорити українською мовою

Легендарний воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський закликає усіх говорити українською мовою, пише ТСН.

«Насправді я дуже добре знаю українську мову. Але для мене рідна мова російська. Я все життя розмовляв російською мовою. Так, я розумію, що мені зараз буде багато мінусів поставлено… Але всі повинні йти до того, щоб переходити на українську мову», – розпочав футболіст російською.

Ми всі до цього повинні прагнути. Зміни повинні відбуватися в першу чергу на нашому поколінні. Навчання повинно проходити українською мовою, і тоді всі перейдуть (починає говорити українською – ред.) на нашу рідну мову.

Але, на жаль, я думаю російською мовою ще. І мені набагато складніше розмовляти українською мовою. Але я намагаюся, тренуюся. З батьками розмовляю українською мовою, бо вони у мене говорять українською», – сказав Олександр Шовковський.

Нагадаємо, Шовковський заявив про завершення кар’єри в грудні 2016 року.

Фото: Новини України