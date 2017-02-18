Як вберегти мобільний телефон від крадіжки? Поради поліцейських

Поліцейські дають кілька порад, як вбереги свій мобільний телефон від крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В наш час наявністю мобільних телефонів складно кого-небудь здивувати. Наше життя заповнене найновішими моделями мобільних пристроїв, смартфонами, ноутбуками. Та чи замислюємось ми над тим, як вберегти свій мобільний пристрій від зловмисників?

Останнім часом крадіжки мобільних телефонів стали одним з найбільш актуальних питань для правоохоронців. Майже щодня в поліцію надходять повідомлення про такі злочини.

Крадіжки мобільних телефонів здійснюються з метою подальшого перепродажу, майже ніколи злодій не залишає крадений мобільний собі. Ціна телефона, що був у користуванні, становить від 200 до кількох тисяч гривень – відповідно, знайти покупця нескладно. Як правило, викрадають мобільні телефони у місцях скупчення людей, а саме – на вулицях з інтенсивним рухом пішоходів, у громадському транспорті (особливо у часи пік), у клубах та магазинах, адже у натовпі здійснити крадіжку зловмиснику набагато простіше. Часто мобільні телефони викрадають у дітей, котрі не в стані чинити опір злочинцеві на відміну від дорослих.

Громадяни іноді носять мобільні телефони на поясі, на шиї, що привертає увагу злочинців і полегшує їм роботу. Автомобілісти часто забувають свої телефони у салонах авто, що теж привертає увагу і провокує злочинців.

Зазвичай у театрах, спортзалах чи басейнах телефони викрадають з роздягалень. Інколи люди дають свій мобільний у користування незнайомцям – це теж досить поширений спосіб позбутись своєї власності. Іншими словами – злочинці зловживають довірою.

Часто мобільні пропадають у людей, котрі перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

Також бувають випадки, коли мобільні телефони викрадають із сервісних центрів та салонів мобільного зв’язку. Причина – недостатня уважність персоналу та відсутність охорони.

Аби з вами не трапилось таких випадків, радимо дотримуватись елементарних правил:

– Ніколи і за жодних обставин не давайте користуватись своїм мобільним телефоном незнайомцям.

– У місцях, де користуватись мобільним заборонено або неможливо, тримайте його при собі – не залишайте у роздягальнях. Також можна скористатись сейфом чи спеціальними рукоятками, що закриваються на ключ.

– Не залишайте мобільний у салоні автомобіля – стосується автовласників та пасажирів.

– Батьки – пояснюйте дітям, що мобільний телефон – не забавка, тому хвалитись ним, бавитись на вулиці не можна.