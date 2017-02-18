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У Стрийському районі чадним газом отруїлися двоє старших людей

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У Стрийському районі двоє літніх людей отруїлися чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

17 лютого о 23:40 год. у селі Загірне, Стрийського району в приватному житловому будинку, попередньо, отруїлися чадним газом дві особи віком віком 74 та 69 років, яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані до Стрийської центральної районної лікарні.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку. Причини події – з’ясовуються.

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