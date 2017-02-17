Один з найвідоміших нейрохірургів світу поділився у Львові новітнім досвідом лікування пухлин головного мозку

Сьогодні під час українсько-ізраїльської конференції один з найвідоміших нейрохірургів світу, професор Цві Рам презентує для українських лікарів новий досвід комплексного лікування пухлин головного мозку. А щоб фахівці з Ізраїлю й надалі обмінювались з нашими лікарями досвідом у лікуванні складних захворювань, Львів підписав Меморандум про співпрацю з Першим медичним центром Тель-Авіва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Львів запросив і отримав згоду на візит голови Об’єднання Європейських асоціацій нейрохірургів (NEOS), завідувача нейрохірургічним відділенням ізраїльської клініки Іхілов, професора Цві Рама. Він спеціалізується на малоінвазивних і складних операціях з видалення пухлин головного мозку і гіпофізу, лікуванні аневризм, гідроцефалії, важких форм епілепсії та рухових дисфункцій.

Так, під час конференції «Новітні методи проведення нейрохірургічних операцій на головному мозку зі збереженням когнітивного статусу пацієнта» у Львові ізраїльський професор розказав українським нейрохірургам, ендокринологам, невропатологам, рентгенологам та онкологам про новітні методи діагностики і лікування пухлин головного мозку, а саме їх видалення у стані збереження свідомості пацієнта, та мініінвазивні ендоскопічні операції на «закритому» мозку. Одним із організаторів цієї конференції є міжнародна медична Асоціація MEDES.

«Ми визначили основні етапи нашої співпраці. На першому етапі – нейрохірургія, кардіологія і онтологія. Усе це робиться для того, щоб ми ставали сильнішими, щоб ми постійно отримували новітню інформацію та практичні навички. Вже сьогодні відбувся перший візит професора Цві Рама в лікарні швидкої медичної допомоги, де наші колеги ознайомились з діагностичними та лікувальними можливостями. Були проведені перші консультації пацієнтів з складними діагнозами, які були оперовані та консультовані в Києві, за кордоном, але рішення не знайшли, а сьогодні професор Цві Рам надав їм консультацію. У процесі роботи ми продемонстрували відео важкої серцево-судинної патології і ця інформація була передана в Перший медичний центр та клініку Іхілов.

Я б дуже хотів, щоб лекція професора Цві Рама для кожного стала поштовхом до розширення зв’язків, до знайомства з іншими людьми та клініками. Адже треба жити, спілкуючись з людьми, з іншими країнами, які досягли певних результатів, і тоді ми теж станемо кращими», – зауважив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

Нагадаємо, за час свого перебування у Львові нейрохірург оглянув клінічну базу міської лікарні швидкої медичної допомоги та безкоштовно проконсультував попередньо відібраних пацієнтів з найскладнішими захворюваннями. Опісля було підписано Меморандум про співпрацю Львова з Першим медичним центром Тель-Авіва.

Фото: zsz.pp.ua