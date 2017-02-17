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Містам області, що приймають львівське сміття, виділено більше 1,3 млн

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З міського бюджету Львова виділено 1,3 млн грн на субвенції містам області. Відповідне розпорядження дав міський голова Львова Андрій Садовий.

Згідно документу, управління фінансів департаменту фінансової політики має провести фінансування субвенції на розвиток інфраструктури міст за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова в сумі 1 386 800,00 грн., у тому числі:
Міському бюджету м. Самбора в сумі 160 000,00 грн.
Міському бюджету м. Борислава в сумі 76 800,00 грн.
Міському бюджету м. Радехова сумі 150 000,00 грн.
Міському бюджету м. Буська в сумі 1 000 000,00 грн.

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