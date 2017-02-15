Суд оштрафував начальника карного розшуку Жовківщини, якого «спалили» на корупційному зв’язку з нарко-злодієм

Жовківський суд оштрафував на 17 тисяч гривень начальника сектора карного розшуку Жовківського РВ ГУ МВС, який спокусився на безкоштовну вечерю у ресторані, обіцяючи за це сприяти своєму інформатору, що займався незаконними справами. Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду за 10 лютого 2017 року.

Як йдеться у вироку, працюючи з серпня 2011 року на посаді начальника сектора карного розшуку Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області обвинувачений, маючи спеціальне звання майор міліції, діючи з корисливих мотивів, прийняв обіцянку іншої особи в наданні йому неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення своїми підлеглими.

Так, підозрюваний, обіймаючи посаду начальника сектора карного розшуку Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області, використовуючи корупційний зв’язок з іншою особою, прийняв обіцянку останньої в наданні йому неправомірної вигоди у вигляді оплати нею послуг ресторану, за виконання її прохання, висловленого за допомогою мобільного телефону 09.08.2015 року на прийняття рішення його підлеглими – працівниками сектору карного розшуку Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області використати свої повноваження з виконання функцій держави.

На виконання своєї частини злочинної домовленості підозрюваний впливав на підлеглих працівників сектора карного розшуку Жовківського РВ ГУ МВС у Львівській області.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю.

За його словами, він з був знайомий тривалий час з чоловіком, який надавав йому інформацію про осіб, які займаються незаконною діяльністю. Зі слів наркотично залежних осіб йому було відомо, що цей його знайомий займається незаконною діяльністю.

Підозрюваний припускав, що його знайомий, надаючи інформацію про інших осіб, мав на меті позбутись конкурентів.

Судом було з’ясовано яку неправомірну вигоду мав отримати чи отримав підозрюваний – у вигляді оплати послуг ресторану.

Таким чином суд постановив визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України та призначити поліцейському покарання у виді штрафу в розмірі 1 000неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень 00 копійок.