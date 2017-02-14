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У Львові повернули на вулиці маршрутку №9, а 48-ий маршрут змінили

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Від сьогодні, 14 лютого, у Львові відновлює роботу маршрутка №9, а 48-а маршрутка курсуватиме зі змінами. Про це повідомляє ГО «За якісний транспорт».

Маршрут №48 з 14 лютого курсує за зміненим маршрутом: Аеропорт-Галицьке перехрестя.
Детальніше: Аеропорт – вул. Любінська – вул. І. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя).

Також сьогодні відновив роботу маршрут №9, що  з’єднуватиме вул. Максимовича із с. Мурованим. Курсує він за наступним маршрутом: вул. М. Максимовича – вул. Стрийська – вул. І. Рубчака – вул. Тролейбусна – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя)- с.Муровано.

Коментарі

  1. І якого дидька було 48й чіпати. Тепер з Любінської до центру нічого нормально не їздить.

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