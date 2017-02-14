На Львівщині внаслідок пожежі загинув дворічний хлопчик

У Городоцькому районі внаслідок пожежі загинула дитина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 13 лютого, о 13:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селищі Великий Любінь Городоцького району на вул. Грушевського, 51 в одноповерховому житловому будинку.

На момент пожежі у будинку перебував хлопчик, 2015 року народження. В результаті розвідки пожежі вогнеборці виявили дитину з ознаками отруєння продуктами горіння. Переляканий хлопчик ховався від вогню під столом. Малюка винесли на руках із будинку й завезли до Великолюбінської лікарні. Працівниками лікарні було констатовано смерть дитини.

Вогнем знищено перекриття, речі домашнього вжитку. Окрім цього, пошкоджено дах.

Причина виникнення займання встановлюється.

Фото: ДСНС