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У Бориславі гасили квартиру людей із синдромом Плюшкіна

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У Бориславі вночі рятувальники ліквідували пожежу в квартирі, яка була набита вщент старими й непотрібними речима. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, 11 лютого о 02:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав по вул. Шкільній. Як з’ясувалось по прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів, пожежа виникла в квартирі на першому поверсі чотирьох поверхового житлового будинку. Власники квартири зносили додому різний непотріб, то ж вся квартира була переповнена побутовим сміттям.

Через сильне задимлення від пожежі сходова клітина швидко наповнилась токсичними продуктами згорання. Рятувальникам довелось вивести трьох людей, що мешкали на четвертому поверсі та не могли самостійно покинути своє помешкання. Двох осіб вогнеборці врятували.

О 03:14 пожежу локалізували, та о 03:28 повністю ліквідували.

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