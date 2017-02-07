В одній із шкіл Львова вчитель музики лупцює учнів, - депутат

У львівській школі №94 вчитель музики вдарив застосував фізичну силу до учня. Про це йдеться у депутатському зверненні депутата Львівської обласної ради Тетяни Бей, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у документі, до неї звернулась мати учня 7-А класу, зазначивши, що учитель Ігор Платниш під час уроку взяв її дитину за голову і вдарив обличчям до парти.

«Щоб вияснити причину такого випадку, мама приходила до школи розповідати про поведінку дитини. У той же день вчитель взяв дитину за шию і вияснював , чому той жаліється мамі», – й1деться у запиті.

Після того випадку дитина почала соромитись ходити до школи.

«Вважаю таку поведінку вчителя відверто брутальною і неналежною у відношенні до дитини. Такі педагоги не повинні працювати з дітьми та не повторювати таких дій до інших дітей, оскільки очевидною, що це не поодинокий випадок», – додає депутат.