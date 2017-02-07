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В одній із шкіл Львова вчитель музики лупцює учнів, - депутат

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У львівській школі №94 вчитель музики вдарив застосував фізичну силу до учня. Про це йдеться у депутатському зверненні  депутата Львівської обласної ради Тетяни Бей, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у документі, до неї звернулась мати учня 7-А класу, зазначивши, що учитель Ігор Платниш під час уроку взяв її дитину за голову і вдарив обличчям до парти.

«Щоб вияснити причину такого випадку, мама приходила до школи розповідати про поведінку дитини. У той же день вчитель взяв дитину за шию і вияснював , чому той жаліється мамі», – й1деться у запиті.

Після того випадку дитина почала соромитись ходити до школи.

«Вважаю таку поведінку вчителя відверто брутальною і неналежною у відношенні до дитини. Такі педагоги не повинні працювати з дітьми та не повторювати таких дій до інших дітей, оскільки очевидною,  що це не поодинокий випадок», – додає депутат.

Коментарі

  1. Мене теж вчив цей вчитель,зараз вчить моїх дітей,жодного разу я не чула,щоб він когось обідив словом,не так ділом,а мої діти дуже його люблять.Ніколи не повірю,що він міг вдарити дитину,бо мій клас був дуже”активний” і жодного разу не траплялося нічого подібного.

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  2. Моя донька навчається в цій школі. Вчитель спокійний , не кричить , діти не вірять , що він міг побити цього учня. А от учень не вихований , матюкається , зі слів моєї доньки . Батькам треба приділяти увагу вихованню сина , а не бігати по телебаченню і звинувачувати вчителів.

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  3. Знаю цього вчителя, навчав мене 8 років. Спокійна, адекватна людина, навіть мухи не обідить, я б сказала. Він не кричав на дітей ніколи, не те що би бив.
    Все що я думаю про це, так це – наклеп.

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  4. портал (львівський), чи не корисно було б оприлюднити скільки одержує вчитель музики, чи є в нього обіцяні 3200 гривень, і як себе поводив учень?

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