Ми не дамо перетворити Тернопільщину на львівське сміттєзвалище, - голова Тернопільської ОДА

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.



Як передає УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації.

«Було вже два факти завозу і скиду львівського сміття. Одне – в Малашівцях, друге – поблизу Зборова. В обидвох випадках в смітті виявили чеки з львівських магазинів. Я навіть пропонував це сміття показово привезти на центральну площу Львова», – сказав Барна.

За його словами, він вже дав доручення правоохоронцям, головам РДА та керівникам об’єднаних громад посилити контроль за сміттєвозами.

«Ми не дамо перетворити Тернопільщину на львівське сміттєзвалище», – наголосив Барна.

Присутній на колегії заступник міського голови Тернополя Віктор Шумада повідомив, що на сміттєзвалище в Малашівцях найняли цілодобову охорону, оскільки були випадки зривання замків та несанкціонованого скиду сміття.