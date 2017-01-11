Спілка поляків України сумінвається у причетності українців до варварського руйнування пам'ятника на Львівщині

Спілки поляків України оприлюднила заяву щодо зруйнованого пам’ятника загиблим полякам у Гуті Пєняцькій і піддала сумніву факти причетності українців до цього інциденту. Про це йдеться у заяві на сайті спілки.

Подаємо повний текст заяви без змін:

«8 січня у період, коли український народ святкував Різдво за східним обрядом, у селі Гута Пеняцька, що на Львівщині, невідомі вандали пошкодили пам’ятник полякам, які трагічно загинули у 1944 р. під час Другої світової війни.

Дає підстави для роздумів щодо «режисера цих подій» факт того, що першими, хто опублікував фото розбитого пам’ятника були не сайти польських національно-культурних товариств Львівщини чи інформаційні агентства Галичини, а саме проросійські ЗМІ, які звинуватили у акті вандалізму представників українських ультраправих середовищ.

Ми, Спілка Поляків України, піддаємо сумніву факти причетності українців до знищення пам’ятника у Гуті Пєняцькій. Ні одна з існуючих сил в Україні не ідентифікує себе з нацистськими символами “SS”, які намальовано на понівеченому меморіалі. Український та польський народи досвідчили понад 50-річну окупацію більшовицькою і радянською владою, і не мають звичаю нищити хрести, які завжди були знаком єдності Сходу і Заходу, поляків і українців. Жодна людина, яка має розум не повірить в те, що в українця чи поляка може піднятися рука здійснити такий акт вандалізму саме на Різдво.

Можемо, натомість, з великою долею впевненості говорити про причетність до акту вандалізму у Гуті Пєняцькій третьої сторони, яка є найбільш зацікавленою у погіршенні стосунків між нашими двома братніми народами. Українці з усіх сил стримують натиск ворога на східних кордонах Європи, пам’ятаючи про Голодомор, ініційований більшовиками та криваві репресії щодо цивільного населення у 30-х роках минулого століття.

Поляки в України живуть у мирі і злагоді зі всіма національностями, підтримують незалежність та сприяють інтеграції нашої держави до європейської сім’ї, разом з українським народом відстоюють прагнення України до свободи.

Спілка Поляків України рішуче засуджує будь-які прояви ганебного акту вандалізму у місцях національної пам’яті як в Україні, так і Польщі та вважає неприпустимими використання освітлення подій, з цим пов’язаних, у якості брудного інформаційного фону третьою стороною.

Сподіваємося, що українська влада знайде і покарає винуватців цього цинічного вчинку.

Наше ж основне завдання не піддаватися на провокації, які можуть внести негативні аспекти в польсько-українські відносини як міжетнічні, так і міждержавні».

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам’ятник з прізвищами поляків, вбитих у 1944 році поліцейським підрозділом дивізії СС “Галичина”, яка складалася з українців, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

Інформація про надзвичайну подію з’явилася в російських соцмережах вранці 9 січня, згодом його підхопили російські ЗМІ та проросійські видання в Україні. Відео з місця злочину зловмисники розмістили у новоствореному профілі в YouTube з назвою “Вільна Україна” і символікою “Правого сектору” в оформленні. Це єдине відео, розміщене на вказаному YouTube-каналі.

Посольство Польщі в Україні у вівторок направило МЗС України дипломатичну ноту у зв’язку зі знищенням польського пам’ятника.

Зловмисникам, що познущались над пам’ятником, «світить» до 8 років тюрми.

Також раніше Львівський портал повідомляв, що посол України в Польщі гостро засудив провокацію з польськими могилами на Львівщині.

Водночас Об’єднання українців у Польщі також оприлюднило свою заяву, де зазначається, що руйнування польського пам’ятника у Гуті Пеняцькій на Львівщині є провокацією, яка має на меті викликати нову хвилю антиукраїнських настроїв у Польщі.